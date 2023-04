La magia de "La Baldoria" L’evento è patrimonio della comunità di Cerreto Nuovo grande successo

"L’edizione de “La Baldoria“ di quest’anno sarà, senza alcun dubbio, ricordata come una delle più belle e partecipate. La luminara, fatta veramente come un’opera d’arte, uniforme e senza punti scoperti, è stata ammirata anche dai tanti che transitavano lungo le strade della Valle e da chi è salito a piedi fino a Cerreto. Il falò, maestoso in mezzo al paese, davanti al campanile, ha suscitato come sempre negli spettatori paura e meraviglia allo stesso tempo, per il suo forte impatto visivo e per il calore che emanava. Anche se l’istinto consigliava l’allontanamento da quel fuoco, è stato difficile anche solo distogliere lo sguardo ipnotizzato da quelle fiamme impetuose. Il suono alto e diffuso delle campane, poi, sembrava spingere ancora più in alto le faville che si staccavano dal fuoco e volavano sopra le teste dei presenti. Uno spettacolo unico, una magia affascinante che si rinnova ogni anno, con la stessa anima e attrattiva sempre diversa. “La Baldoria“ è indiscusso patrimonio dell’intera comunità di Cerreto". Così si riassume, in pratica con una dichiarazione d’amore inossidabile dei cerretani nei confronti della loro ultrasecolare festa propiziatoria, tutta l’emozione vissuta nella notte di sabato scorso, quando le fiamme hanno sprigionato tutta la loro forza di rinnovamento e la luce ha invaso il paese che domina la collina di Borgo a Mozzano.

Il rituale annuale de "La Baldoria", che si tiene il secondo sabato dopo Pasqua, non si è mai interrotto, nessuno stop durante la guerra, né per la recente pandemia quando l’evento si è svolto in forma ridotta. Quest’anno i festeggiamenti per la simbolica rigenerazione, materiale e spirituale, hanno portato a Cerreto una nutrita folla pronta a vivere l’esperienza insieme ai paesani. Tutto il paese ha anticipato l’evento clou con un’accoglienza conviviale, tra torte tipiche cerretine, pasta fritta e bomboloni, in compagnia dei musicisti del Complesso Bandistico "Merciful Band" della Misericordia di Borgo a Mozzano.

Fio. Co.