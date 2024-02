La maggioranza unita ”Il principio di legalità ed il cortocircuito ideologico del Pd“

La vicenda dei campi di San Cassiano a Vico e gli strascichi che ha avuto nel consiglio comunale di giovedì sera, spinge il sindaco, la giunta ed i consiglieri comunali di maggioranza a prendere la parola in modo univoco.

"Prima di andare ad esaminare nel dettaglio la pessima condotta dei rappresentanti di minoranza nel corso del consiglio comunale – scrivono Pardini e gli altri – che hanno abbandonato l’assise prima della conclusione dei lavori, è necessario fare una premessa. Il principio di legalità è uno dei caratteri essenziali dello Stato di diritto, afferma l’idea che ogni attività dei pubblici poteri debba trovare fondamento in una legge e la sua tutela sta alla base di qualsiasi concetto di vivere civile. Attraverso il ritiro forzato dell’impianto di San Cassiano a Vico - dopo reiterati abusi edilizi certificati da due ordinanze del Tar ed una del Consiglio di Stato – l’amministrazione comunale ha dato esecuzione e ristabilito il principio di legalità. Questo è il punto, il focus da cui partire per motivare l’operato dell’amministrazione che, grazie ad un’azione coordinata con le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco, è riuscita a portare a termine in circa un’ora e senza problemi di ordine pubblico un’operazione esemplare, resa complessa da resistenze ed ulteriori infrazioni".

Dopo la premessa, sindaco e forze di maggioranza spiegano: "Un’operazione che arriva come epilogo di un lungo tavolo di trattativa con la società, in cui quest’ultima non solo non ha accolto le legittime istanze del Comune di Lucca, ma ha anche continuato a commettere nell’impianto ulteriori abusi edilizi, congelando al tempo stesso l’avvio di qualsiasi operazione di trasferimento dei suoi associati nelle tre strutture comunali messe a disposizione dall’amministrazione già da ottobre. A fronte di tutto questo, invece che plaudire il ritorno al principio di legalità, l’opposizione ha sfoderato l’arte del benaltrismo, per cercare goffamente di spostare il focus dagli illeciti in atto da anni a San Cassiano a Vico e cavalcare cinicamente una protesta basata sulla disinformazione. L’ultimo, triste capitolo di questa storia si è consumato a favore di telecamera ieri sera in Consiglio comunale, nel momento in cui l’assessore allo Sport ha risposto ad una raccomandazione del consigliere d’opposizione Giannini sulla vicenda di San Cassiano a Vico (dal minuto 32): un intervento - quello di Barsanti – focalizzato appunto sull’importanza ed il ripristino del principio di legalità, basato su ordinanze esecutive. Quando l’assessore ha però fatto presente il cortocircuito ideologico del Pd – partito che da sempre porta la legalità come faro delle sue politiche – è iniziata la bagarre, con il capogruppo dell’opposizione che gridava a microfono spento contro l’assessore che parlava, accusandolo paradossalmente di averlo in qualche modo censurato ed intimidito, mentre in realtà era lui stesso a cercare di coprire le parole dell’assessore alzando il tono della voce tanto da farsi sentire nonostante il microfono spento (dal minuto 47). È tutto visibile e verificabile sul canale Youtube del Consiglio comunale di Lucca".

La maggioranza, infine, chiude: "Successivamente si sono verificate altre bagarre, che hanno portato ad una sospensione della seduta ed in seguito all’abbandono dell’aula da parte dell’opposizione. Abbandono motivato paradossalmente dalla minoranza con ‘visto il clima che si è creato, abbiamo deciso di riportare in commissione le mozioni e di non proseguire oltre con il consiglio comunale viste le condizioni. Sono mozioni che meritano tranquillità e serenità per una discussione fluida. Queste condizioni non ci sono‘. Con questo comunicato stampa la maggioranza di governo della Città di Lucca intende riportare verità oggettiva ad i fatti di ieri e rimarcare con forza l’inconsistenza e l’incoerenza di un’opposizione ormai talmente depotenziata da dover passare sopra ai propri principi fondanti solo per trovare pretesti per attaccare l’amministrazione comunale. Riteniamo tutto ciò vergognoso ed irrispettoso della sede istituzionale dell’assise, anche alla luce delle dichiarazioni a verbale di altri due consiglieri dell’opposizione, che hanno messo in dubbio l’operato di Tar e Consiglio di stato definendo gli illeciti con le parole ‘presunta illegalità‘ ed ‘eventuale illegalità’".