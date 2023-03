La maggioranza rispedisce le accuse

La maggioranza a Pescaglia non ci sta. "Un comportamento immaturo – dice il capogruppo di Progetto Pescaglia, Vito La Spina – quello dei consiglieri di minoranza. Le accuse rivolte al sindaco e all’amministrazione si sono rivelate infondate già in fase di dibattito dove ogni articolo del regolamento comunale è stato letto e approfondito di fronte all’intero consiglio e la decisione di abbandonare l’aula è stata dettata da motivi opportunistici e di visibilità".

In merito,poi, alla conferenza stampa della minoranza a Trebbio, La Spina entrando nel merito della mozione invita ad "attenerci a quanto risulta ‘nero su bianco‘ dalla documentazione ufficiale, ovvero dal raffronto tra il testo presentato dalla minoranza e quello emendato e approvato a seguito della votazione. Nella Mozione presentata dalla minoranza, in merito alla sicurezza sul territorio di Pescaglia, si chiedeva al sindaco e alla giunta tre interventi: organizzare incontri sulla sicurezza, richiedere una maggiore presenza di forze dell’ordine sul territorio e rafforzare l’utilizzo delle videocamere di sorveglianza, in modo particolare nelle strade di accesso al comune. Ebbene, nel testo approvato, sindaco e giunta si sono impegnati ad attuare tutti i punti, nessuno escluso. E allora perché viene detto che “la maggioranza ha stravolto completamente il significato originario della nostra mozione obbligandoci così a dover abbandonare l’aula consiliare”? Rivolgiamo nuovamente l’invito, a chi fosse interessato, di raffrontare i due testi, coglierne le differenze e di farsi una idea scevra da condizionamenti".