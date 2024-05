La maggioranza: "Il parcheggio era un progetto anche della giunta Tambellini"

"Il parcheggio sotterraneo di Porta Santa Maria era previsto dai piani della mobilità sostenibile dell’amministrazione Tambellini": ecco la replica della maggioranza alle polemiche sollevate durante il Consiglio comunale aperto sul tema del possibile nuovo parcheggio.

In una nota firmata dai capogruppo Alessandro Di Vito (Forza Italia-Udc), Lido Fava (Fratelli d’Italia), Armando Pasquinelli (Lega), Stefano Pierini (Lucca 2032) e Lorenzo Del Barga (Difendere Lucca), ma non da Elvio Cecchini di Impegno Civico che non a caso si è astenuto dall’approvare l’ordine del giorno, le forze di maggioranza sostengono che in numerosi interventi in Consiglio è emersa una scarsa conoscenza delle principali problematiche tecniche ed economiche del progetto.

"Se da una parte i cittadini hanno tutto il diritto di esprimere le loro valutazioni - si legge nella nota - anche in mancanza di un approfondimento specifico, ma in base alle loro esperienze e ai loro sentimenti non altrettanto può essere giustificato per chi ha ricoperto per anni incarichi politici nella pubblica amministrazione e che dovrebbe basare le proprie valutazioni su un quadro amministrativo corretto, informato e reale. I toni e le parole usate hanno un peso specifico che questa maggioranza non intende sottovalutare".

Secondo gli esponenti di quasi tutte le forze di maggioranza, tutte le principali città italiane ed europee per liberare i propri centri storici dalla massa di veicoli in sosta hanno realizzato, in varie modalità, parcheggi interrati. "L’amministrazione Pardini - prosegue la nota - in coerenza con quanto prevedeva il suo programma elettorale, sta portando avanti il progetto di fattibilità di un parcheggio interrato in piazza Martiri della Libertà con la doppia finalità di offrire una maggior quantità di stalli di sosta sia ai residenti che a quanti visitano la città assicurando così un fattore importante per migliorare qualità della vita del centro storico migliorando e riducendo l’ingresso di veicoli in città. Questo progetto non solo andrà a garantire un’importante alternativa di sosta per la città con oltre 400 nuovi posti auto per macchine e oltre 30 posti moto, ma interverrà anche per riqualificare, nell’ottica della sicurezza del decoro e dell’ambiente, tutta l’area".

Secondo gli esponenti della maggioranza, la soluzione potrà essere riproposta anche in altre aree della città, mentre stupisce l’atteggiamento dell’opposizione. "Il fatto paradossale - conclude la nota - è che la minoranza che oggi ha il coraggio di opporsi con toni catastrofisti al progetto di piazza Martiri della Libertà durante l’amministrazione Tambellini ha votato piani della mobilità sostenibile PUMS e PAMS che prevedevano ben due parcheggi sotterranei. Uno davanti a Porta Santa Maria e uno davanti a Porta San Pietro".