La lunga scia degli italiani emigranti "Viviamo l’epoca dei talenti in fuga"

È stato presentato ieri a Lucca il Rapporto degli italiani nel Mondo relativo all’anno 2022 a cura della Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Cei. A illustrarlo nella sala Tobino della Provincia, grazie all’iniziativa della Fondazione Paolo Cresci, la curatrice Delfina Licata, con altri interventi che si sono susseguiti a cura di Ave Marchi, presidente della Fondazione Cresci, Ilaria Del Bianco dei Lucchesi nel Mondo e monsignor Michelangelo Giannotti vicario generale della diocesi di Lucca.

Presenti in sala, con un ruolo nel dibattito, i ragazzi e le ragazze delle classi quarte e quinte dell’Ite Carrara-Busdraghi-Nottolini, che hanno partecipato nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Licata è una sociologa che segue, sin dal 2006, il Rapporto annuale degli italiani nel mondo. Un’esperta che, rivolgendosi alla platea di giovani, ha raccomandato "la necessità di monitorare la mobilità e quello che succede nel territorio. Migrantes – spiega – si occupa delle diverse forme di mobilità: immigrazione, emigrazione italiana, rom e sinti e della popolazione degli spettacoli viaggianti".

La sociologa ha spiegato come il rapporto sugli italiani nel mondo sia "un progetto culturale che negli anni è passato da 200 a 600 pagine arrivando a vedere la collaborazione di 940 autori; il rapporto – prosegue – si muove sulla multidisciplinarietà, la transnazionalità e la complessità". I dati parlano in modo inequivocabile: su una popolazione residente italiana di 58.983.122 abitanti, ben 5.806.068 sono iscritti all’Aire, l’anagrafe dei residenti all’estero, con un’incidenza del 9.8%. Certo, oggi rispetto al passato la mobilità vede nuove e diverse dinamiche: si va via dal proprio Paese per motivi di studio oppure con le famiglie che si trasferiscono. Ma sarebbe sbagliato – e Licata lo evidenzia – parlare di “cervelli in fuga”.

"È più corretto dire – afferma la sociologa – che si tratta di talenti in fuga". Vi è poi una mobilità "che non ti aspetti", che il rapporto annuale inquadra nella casistica dei fallimenti, della povertà, delle fragilità o dei costi per le famiglie. Insomma, ci spostiamo da un Paese all’altro, seguendo quelle che sono le motivazioni più diverse. Nel suo intervento, monsignor Giannotti ha affermato che "l’emigrazione deve aiutarci a riflettere" e che "occorre accogliere e donare".

Sulla questione dell’emigrazione, riportiamo anche il punto di vista di Ave Marchi della Fondazione Cresci: "Oggi – afferma – la mobilità è un fenomeno che interessa i nostri ragazzi che, per completare gli studi o per specializzarsi dopo la laurea, scelgono di andare all’estero; sappiamo tuttavia che il nostro paese, ogni volta che un giovane si trasferisce all’estero e vi rimane, perde in termini di valore; allora – precisa l’ex insegnante – occorre trovare un motivo per far tornare i giovani, ed è su questo che bisogna lavorare". Marchi parla dei giovani di oggi come di una popolazione "con il trolley", facilmente abituata a viaggiare e che si confronta, a partire dalla scuola, con i coetanei provenienti da altri Paesi con maggiore naturalezza. "Il mio augurio – conclude la presidente della Fondazione Cresci – è che i nostri giovani possano sempre più fare un investimento sulle loro vite nel nostro Paese". L’evento di ieri ha visto la presenza del direttore della Fondazione Cresci, Pietro Luigi Biagioni.

Maurizio Guccione