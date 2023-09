"La Lucca del Sercambi: Storia e Tradizioni della Città di Lucca".

È stata inaugurata la mostra” La Lucca del Sercambi “ allestita nella Casermetta San Frediano dagli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca “ in collaborazione con l’Associazione Il Sogno di Costantino Odv. L’esposizione si articola in due parti. Una prima parte dedicata agli stemmi dei dominatori di Lucca dagli inizi del 1300 fino alla “Libertas“ riottenuta grazie all’intervento di Carlo IV di Boemia e alla successiva suddivisione della città in Terzieri. L’altra dedicata alle illustrazioni di come le varie dominazioni si sono succedute. La mostra fa parte di un progetto, iniziato lo scorso anno dagli Sbandieratori e Musici lucchesi, che è quello di riportare l’attenzione sui Terzieri cittadini, sulla simbologia dei Gonfaloni di Terziere e delle Bandiere che si sono succedute nella storia di Lucca. Al taglio del nastro erano presenti il consigliere comunale con incarico alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga,la Presidente dell’Associazione Il Sogno di Costantino ODV Maria Gloria Montinari e la Presidente degli Sbandieratori e Musici Rosella Simoncelli che ha fatto gli onori di casa presentando le illustrazioni esposte . La mostra resterà aperta fino al 10 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 18,30.