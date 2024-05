La lista di Capocchi. Ecco “AmiAmo Montecarlo“

Una nuova stagione per Montecarlo, voglia di un rinnovamento concreto. Sono le priorità della lista di civica ma di ispirazione di centro sinistra "AmiAmo Montecarlo", presentata a San Giuseppe. A fare gli onori di casa il candidato sindaco, Francesco Capocchi, 42 anni, ingegnere, nato e cresciuto a Montecarlo, da 10 anni consigliere comunale di opposizione. Vediamo gli altri componenti. Simona Alfani, 48 anni, biologa nutrizionista e professoressa e consigliera comunale uscente. Davide Seghieri, 57 anni, tecnico informatico, laureando in filosofia e consigliere comunale uscente. Silvano Carrara, 52 anni, impresario e consigliere comunale uscente. Stefano Del Sarto, 67 anni, ex tecnico delle Ferrovie, oggi pensionato. Marco Vettori, 55 anni, impresario. Mauro Pellegrini, 74 anni, commerciante. Alberto Spitale, 37 anni, artigiano. Chiara Emiliozzi, 34 anni, interprete e traduttrice. Katiuscia Filippeschi, 46 anni, ingegnere responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Consorzio 1 Toscana Nord. Federico Nacchi, 32 anni, infermiere di emergenza urgenza. Alessandra Negri, 46 anni, dottoressa in legge, impegnata nel settore della ricettività turistica. Elena Bruno, 39 anni, professoressa di scienze motorie ed ex calciatrice.

"Quello di cui ha bisogno Montecarlo – spiega Capocchi, - è un nuovo passo, che possa dare al nostro territorio la cura e le attenzioni che merita, soprattutto le frazioni. Veniamo da una gestione di centrodestra che da 25 anni governa senza più guardare al futuro".

Ma.Ste.