“La Lirica per i Musei“ Concerto a Colognora

Domani (27 agosto) alle 17 a Colognora di Pescaglia, nella Chiesa di San Michele, a ingresso libero, si terrà il concerto “Lirica per i Musei”, organizzato dal Museo del Castagno in collaborazione con il Sistema Museale della Provincia, con musiche di Verdi, Cilea, Puccini, Catalani, Gastaldon, Lehar, Morricone e Saint-Saens. "Si esibirà il soprano Francesca Maionchi di Altopascio – sottolineano gli organizzatori – , la stessa, ci fa piacere ricordare, che proprio a Colognora ha cantato diverse volte anche quando era ancora studentessa al Conservatorio Mascagni di Livorno, portata dal suo insegnante, il Maestro Graziano Polidori. Un grande piacere e onore averla di nuovo qui".

Oggi la Maionchi è una cantante di livello internazionale, ha cantato e si è esibita in varie città in Europa, anche con Bocelli e proprio ora è di ritorno dall’Arena di Verona. Con lei il tenore Claudio Sassetti di Bagni di Lucca, altro cantante appartenente al nostro territorio, con notevoli esperienze concertistiche, personaggio molto conosciuto in Italia e con varie esperienze anche in Europa.

I cantanti saranno accompagnati al pianoforte, dal Maestro Stefano Adabbo, un altro lucchese che si è esbito nei teatri più importanti d’Italia e in Europa e con importanti incarichi. Direttore artistico il Maestro Graziano Polidori, lucchese e cantante lirico come basso, che si è esibito nei teatri più importanti e prestigiosi in Italia e all’estero.