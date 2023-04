La “Libertas“ lucchese conquista Moneta in regalo, che successo

Le iniziative, soprattutto quando chi le promuove ci mette cuore e impegno, possiamo dire che sono tutte belle. Ma c’è sempre quell’incognita costituita dal responso del pubblico che difficilmente si può prevedere.

Da qui la domanda perenne che rimane sempre: l’impegno è stato messo, ma piacerà? A quanto pare la nuova iniziativa editoriale targata “QN - La Nazione“ la sua risposta l’ha avuta subito ieri mattina. Ed è stata una risposta positiva che ha mostrato il grande successo della nostra proposta. Proposta che ha incontrato il favore dei lettori dal momento che in molte edicole la moneta che ieri il nostro quotidiano regalava insieme a La Nazione di Lucca è andata esaurita già la mattina.

In effetti, non solo la moneta di per sé è graficamente bella, ma si porta dietro anche un messaggio di storia e tradizione. La riproduzione del dritto della "Doppia" del 1749 e che abbiamo regalato con l’edizione di ieri, riporta su una faccia l’arme della città “Lucensis Respublica” e – al centro dello stemma – la scritta “Libertas”.

Non solo: il regalo è stato distribuito proprio l’8 aprile, una data simbolica per la nostra città. Proprio l’8 aprile del 1369 infatti il popolo lucchese ritrovò la sua perduta libertà e indipendenza dal dominio pisano grazie alla discesa in Italia di Carlo IV di Boemia imperatore del Sacro Romano Impero.

Da parte nostra non possiamo che ringraziare i lettori per la fiducia accordataci: un successo che bissa quello del settembre scorso quando fu regalato il rovescio della "Doppia" che riproduceva invece l’immagine del Volto Santo. Nei prossimi giorni sarà nostra cura aggiornare i lettori sull’eventuale possibilità di ritirare la moneta anche direttamente in redazione per chi non fosse riuscito ad averla visto il sold out di ieri mattina. Maggiori delucidazioni in merito saranno fornite a breve.

Cristiano Consorti