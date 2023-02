"La lettera? Solo una carnevalata" Veronesi replica agli accademici

"Una carnevalata l’iniziativa dell’opposizione per parlare del nulla, una carnevalata la lettera dei cosiddetti esperti". Alberto Veronesi archivia così, prendendo spunto dagli ultimi eventi cittadini, il caso scoppiato in consiglio comunale intorno alla sua presidenza della Fondazione Puccini e del Comitato per le celebrazioni. E lo fa il giorno dopo la bufera che lo ha visto al centro, ma che non sembra averlo spettinato più di tanto. A quel consiglio straordinario lui non ha partecipato. Era, ed è tutt’oggi a Milano. Per lui sono giorni concitati questi, visto l’appuntamento delle elezioni regionali in Lombardia che lo vedono candidato tra le fila di Fratelli d’Italia. La sua risposta, infatti, arriva tra un appuntamento e l’altro in questo sprint finale di campagna elettorale. E c’è da chiedersi se chi risponde alle accuse che gli sono state mosse in qualità del ruolo che ricopre nella Fondazione e nel Comitato, sia effettivamente il presidente Veronesi o sia il candidato.

Perché le parole che decide di utilizzare nella sua replica, non nascondono un tono politico. I “cosiddetti esperti“ cui fa riferimento, altro non sono che accademici, noti studiosi di Puccini, del calibro di Gabriella Biagi Ravenni, Michele Girardi e Virgilio Bernardoni. Che lui però in qualche modo sminuisce riferendosi a loro come "cosiddetti saggi, peraltro nominati in spregio a qualsiasi logica, da un Ministro del Pd, all’interno di una medesima realtà associativa, hanno scritto una lettera piena di astio al Presidente del Consiglio più di un mese fa, non mi sembra sia stato loro risposto".

L’astio di cui Veronesi parla sarebbe la lista di irregolarità che i tre membri del Comitato hanno riportato all’interno della famosa memoria, lunga quattro pagine, resa pubblica lunedì durante il consiglio comunale. Nella quale vengono mosse, lo ricordiamo, accuse pesanti intorno alle quali si è discusso molto a Palazzo Santini, non senza qualche turbamento. Non tanto dell’opposizione, la cui reazione era prevedibile visto il ruolo, ma anche da qualche membro della maggioranza. Se gli intervenuti (pochi) hanno preferito concentrarsi sulla legittimità della contumacia, di accuse fatte in assenza del diretto interessato, Elvio Cecchini (Lista Civile) ha fatto notare come quelle dichiarazioni, messe nero su bianco dai tre accademici, fossero “così gravi da non poter passare inosservate, anche da parte della magistratura“.

Tra le presunte irregolarità contenute nella memoria, quella dei due concerti di Capodanno diretti da Veronesi all’Auditorium Caruso di Torre del Lago, e poi in replica al Teatro del Giglio, e che sarebbero stati, secondo la lettera, finanziati con soldi del Comitato. Cosa negata fin da subito dal presidente del teatro del Giglio, presente al consiglio, dalla Fondazione Festival Puccini e dal Comune di Viareggio e ora anche da Veronesi, che in sostanza risponde solo a questo punto.

"Il concerto di Capodanno lo dirigo dal 2016 - scrive - non è mai stato finanziato da alcun comitato". Per poi concludere buttandola nuovamente sulla politica: "L’opposizione farsesca del Pd che, dopo aver cercato di sabotare il Comitato, chiede la testa in contumacia del suo presidente per quella stessa inefficienza da esso causata, non fa che certificare la fine ingloriosa di un partito".

Teresa Scarcella