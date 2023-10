La lettera di un sindaco ”Non strumentalizzatelo”

Continua a far discutere il “no“ in conisgilio comunale a una strada per Sandro Pertini. Intrviene anche Italia Viva, col presidente provinciale Alberto Baccini. “Una discussione fuorviante su un eroe della Resistenza e Capo di Stato. Allora, Lucca nel Rinascimento ha dedicato il Baluardo delle Mura urbane più importante, alla Libertà prima e poi nell’Ottocento a Benedetto Cairoli, eroe del Risorgimento Italiano. La nostra proposta: alla statua di Cairoli se ne aggiunga una nuova di Sandro Pertini dedicando il Baluardo della Libertà a due eroi, uno del Risorgimento e Capo del Governo e uno della lotta di Liberazione dal nazifascismo e Presidente della Repubblica. Tutto questo per onorare la memoria della Repubblica Lucchese, per la sua Libertà e per gli uomini che l’hanno difesa strenuamente“.

Non nasconde, invece, la sua contrarietà alle polemiche nella sua città l’ex presidente del Senato Marcello Pera. “E’ una vicenda che mi pare sia stata strumentalizzata per fare lotta politica. Io direi che ci si può tornare sopra, magari facendo passare qualche mese, un anno e poi intitolare la strada a Pertini. Io non ci vedo nulla di male a intitolargli una strada a Lucca, gli si può giustamente riconoscere il ruolo che ha avuto. Se ne discuta con tranquillità, magari facendo passare qualche tempo”.

Per il sindaco di Lucca, Mario Pardini, arriva una lettera aperta scritta da Andrea Castellini, sindaco di Stella (Savona), dove Sandro Pertini è nato ed è sepolto.

“Strumentalizzare Pertini, come nel caso dell’ultimo vostro consiglio comunale, buttandolo dentro una lotta partitica tra destra e sinistra mi fa solo rabbrividire perché non rende davvero omaggio al nostro concittadino. La scusante della nuova commissione, dal mio modesto punto di vista - aggiunge - non è sufficiente come giustificazione, laddove immagino sapessi benissimo che l’opposizione ne avrebbe creato un caso di Stato. Intitolare una via, una scuola, una piazza a Sandro Pertini - afferma sempre Castellini - è un preservare la memoria di uno degli uomini che ha fatto la storia del XX secolo e che ha anche sacrificato la sua gioventù per l’idea di libertà e di democrazia che oggi non insegniamo davvero come si deve alle nuove generazioni".

Castellini coglie quindi l’occasione per invitare Pardini e la sua "maggioranza e opposizione qui a Stella" dove è "nato, vissuto in parte e oggi sepolto il Presidente Pertini. Spero di ricevere da tutto il consiglio comunale di Lucca una risposta positiva a questo invito ufficiale in modo che possiate toccare con mano chi era davvero il Presidente Pertini".