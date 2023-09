La legna come opera per mano di Rossi

Agosto e settembre sono solitamente tempo, per chi utilizza la legna per scaldarsi durante i rigidi mesi invernali, per fare la consueta scorta di legname e accatastarla pronta per essere usata per quando farà freddo. Un piccolo capolavoro di vera e propria ingegneria si trova il località alle Capannelle ad Albiano, nel comune di Barga. L’artefice è Maurizio Rossi; anche lui ogni anno, prima che arrivi l’inverno, fa la consueta scorta di legna. Non tutti però la accatastano come fa lui che alla fine, anno dopo anno, realizza una vera e propria opera d’arte. Ci ha messo una settimana a realizzare un incastro millimetrico che oggi è apprezzato da tutti quelli che passano in zona. Come ci dice la moglie, Daniela Da Costa, è quasi un peccato poi usare la legna per il fuoco…