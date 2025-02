La “Legge bavaglio“ confronto aperto al Circolo della Stampa

Informazione e giustizia. Le novità normative e le iniziative a tutela dei cittadini, saranno oggetto di un corso di aggiornamento formativo per giornalisti aperto a tutti i lettori e le lettrici, che si terrà a Palazzo Ducale, in sala Armeria, sabato 15 febbraio dalle 10 alle 13, organizzato da ODG Toscana in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine della Toscana, dal Circolo della Stampa di Lucca e dal Gruppo Stampa Versilia insieme alla Provincia di Lucca.

Legge bavaglio e limitazioni al diritto di cronaca: del decreto sulla presunzione d’innocenza, della normativa sul diritto all’oblio, della proposta di sanzioni economiche spropositate per i casi di diffamazione a mezzo stampa, parleranno Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Gianluca Amadori, coordinatore del Gruppo di lavoro su “Informazione e Giustizia” del Cnog, consigliere nazionale e membro dell’Esecutivo dell’ODG, Giampaolo Marchini, presidente del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana.