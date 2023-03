La Lega riparte "Vincere Capannori per conquistare la regione Toscana"

Riccardo Cavirani è il nuovo segretario provinciale della Lega dopo anni di commissariamento, un tratto dei quali coperti proprio dall’esponente del partito, originario di Seravezza. Cavirani, finalmente la Lega torna a esprimere dopo anni di commissariamento, un suo segretario. "Come ho già detto emozionato in fase congressuale, è un grande onore e un grande onere. Il peso della responsabilità è bello tosto anche perché abbiamo avuto in diretta gli auguri di buon lavoro da parte del segretario federale Matteo Salvini". Che novità intende apportare? "Prima di tutto il segretario avrà un direttivo eletto, espressione del territorio. Abbiamo già svolto i congressi comunali nei mesi scorsi e adesso dobbiamo incrementare il radicamento sul territorio della Lega recuperando il risultato poco soddisfacente delle politiche. Abbiamo dato un segnale di compattezza con un congresso unitario che può e deve diventare la nostra forza anche a livello toscano". In provincia, le tensioni con Fratelli d’Italia non mancano: l’ultimo caso è Pietrasanta, dopo quelli di Massarosa, Camaiore e Bagni di Lucca. "Io sono di natura un buon mediatore ma alcune scelte sono state davvero incomprensibili anche guardando a territori vicini. Credo che gli elettori di centrodestra vogliano prima di tutto che la coalizione si presenti unita; penso che il...