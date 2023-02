La Lega: "Inaccettabile una mistificazione a senso unico..."

“Condividiamo pienamente la posizione espressa dal sindaco Mario Pardini in merito all’iniziativa promossa dall’Anpi locale che ha coinvolto molti studenti su un tema delicato come quello delle Foibe“, affermano Riccardo Cavirani, Salvadore Bartolomei e Massimiliano Baldini, rispettivamente Commissario Provinciale, Segretario comunale e Consigliere regionale della Lega. “Ci troviamo di fronte ad un’inaccettabile mistificazione della realtà, proposta, senza alcun doveroso contradditorio, a dei giovani che, così, hanno subito una sorta di pericoloso e fuorviante indottrinamento a senso unico“, affermano gli esponenti leghisti.

“E’ purtroppo un conclamato vizio della Sinistra, quello di differenziare determinate morti da altre, ma quello che è successo mercoledì è particolamente grave e sconcertante considerato il luogo dove si è svolto (auditorium San Francesco) e che il tutto sia avvenuto davanti agli studenti lucchesi, senza che nemmeno il Provveditore agli Studi fosse coinvolto”.

“Le Foibe sono un dramma che ha un preciso ed inequivocabile timbro di parte e dunque puntare subdolamente a nascondere determinate, palesi e gravissime responsabilità è un atteggiamento che non può essere accettato senza che emergano precise responsabilità -proseguono i rappresentanti della Lega. A questo proposito, come Lega, pretendiamo totale chiarezza e vogliamo sapere come sia stato possibile che il tutto sia stato organizzato senza informare l’Ufficio scolastico provinciale e come l’appuntamento abbia potuto trovare spazio in una importante struttura congressuale come l’auditorium di San Francesco“.