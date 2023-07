La Lega chiude alla ‘multiutility‘ per Geal

"Occorre fare il possibile per salvaguardare la Geal, affinché il bene prezioso dell’acqua rimanga ai lucchesi".

Lo ribadiscono in una nota Elisa Montemagni e Massimiliano Baldini, rispettivamente deputata e consigliere regionale della Lega che si dichiarano in linea con quanto affermato dal capogruppo comunale Armando Pasquinelli. Gli esponenti del partito di Matteo Salvini si dicono confortati dalla affermazioni del sindaco Pardini che ha ribadito di volersi muovere per estendere la concessione dell’azienda che si occupa dell’acqua a Lucca e che è in scadenza nel 2025.

"Le dichiarazioni del primo cittadino – spiegano Montemagni e Baldini – sono assolutamente e completamente condivisibili-precisano i rappresentanti della Lega- e parimenti c’impegneremo, dunque, per centrare l’obiettivo di preservare Geal".

Poi, ecco lo stop alla proposta del deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, favorevole alla costituzione di una multiutility a livello regionale.

"Sul tema della Multiutility – spiegano – ricordiamo, invece, come sia stata già bocciata dai Comuni e da Ait che, riguardo alla gestione del servizio idrico, ha riproposto la suddivisione in sei ambiti. Pertanto qualora non si potesse arrivasse all’auspicata proroga, valuteremo attentamente una specifica proposta di legge da portare in consiglio regionale, puntando, così, a non lasciare nulla d’intentato per salvare Geal".