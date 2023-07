La grande eredità di Nardi

Cristiano Consorti

Una delle ultime volte che ho incontrato Raffaello Nardi è stato per consultare “Le croniche“ di Giovanni Sercambi. Come sempre, fu pienamente disponibile. Quando ci si trovava e dovevi chiedergli un commento o un’informazione, mai si tirava indietro. Lui ti guardava con uno sguardo concentrato, serio: poi subito si scioglieva in un sorriso sincero e amichevole tanto che pareva abbracciarti con quegli occhi vivi, quasi fanciulleschi. Caro Raffaello, oltre che un amico, sei stato un professionista competente. Lucca si sveglia un po’ più povera senza di te, ma forse non lo sai, ma per la ricchezza di studi che hai lasciato, la tua città non ti ringrazierà mai abbastanza.

Ciao e grazie Raffaello!