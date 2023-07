La ‘grande boucle‘ del Torretta Bike I cicloamatori di Porcari alla conquista del Monte Bianco

Quasi duecento chilometri di percorrenza e 8000 metri di dislivello. Un compito difficile da portare a termine anche per atleti navigati ed allenati come quelli dell’associazione Torretta Bike di Porcari che il 5 luglio partiranno per coprire il tour del Monte Bianco, tra Italia, Francia e Svizzera. Davvero una impresa notevole.

La numero 23 dal 1999 (una volta saltò per la pandemia) con l’edizione del 2025 che sarà anche il 25^ viaggio, occasione che verrà celebrata con iniziative particolari. Ma ci sarà tempo. Per la vetta più alta d’Europa invece lo start è imminente. Mercoledì i 17 atleti, più il supporto (un camion con il materiale di ricambio, un pulmino per meccanici, volontari delle Misericordie per l’assistenza sanitaria e per la copertura radio) si dirigeranno sulle Alpi. Un percorso che prevede molta salita, ma oltre alle asperità dal punto di vista altimetrico, ci saranno pezzi di tracciato in cui bisognerà proseguire a piedi con la bici in spalla su piste da sci e spesso non saranno possibili i rifornimenti volanti. Quindi nello zaino saranno presenti acqua, barrette e vestiario adeguato anche alla pioggia e molto altro, aumentandone il peso.

La presentazione ieri mattina (nel giorno del via del Tour de France) in Comune alla presenza della squadra e del sindaco, Leonardo Fornaciari.

"Complimenti, avete trovato un sistema per stare insieme, cementare la vostra amicizia, godrete di panorami mozzafiato ma vi invito a stare attenti, perché un margine di rischio c’è sempre". A questo proposito, l’ex vice sindaco ed assessore Franco Fanucchi, da poco presidente Aquapur, è esplicito: "Qua a casa a volte ci sfidiamo, laggiù dovremo essere compatti, senza grilli per la testa, massima prudenza per arrivare tutti incolumi al rifugio che ci ospiterà la sera. Del resto lo facciamo per spirito di gruppo, non ci sono competizioni da vincere". Il presidente, Giorgio Tomei ha aggiunto: "Ci sono sei nuovi, per un necessario ricambio generazionale e che dovranno sottostare goliardicamente al rito del cosiddetto...battesimo". Quattro tappe per un percorso ad anello: Courmayeur-Plan de Mya; Plan de Mya- Chamonix; Chamonix-Orsieres, (la più difficile), Orsieres-Courmayeur. 5

Massimo Stefanini