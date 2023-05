La Gran Fondo della Versilia bacia Pescaglia

Il territorio di Pescaglia protagonista nella Gran Fondo della Versilia con la Cronoscalata di Fiano-Loppeglia. Ancora un appuntamento importante con lo sport nel territorio di Pescaglia in occasione della 25^ edizione della Gran Fondo della Versilia che prenderà il via questa mattina da Viareggio. La manifestazione cicloturistica, organizzata dall’ASD Pinocchio Extreme, coinvolgerà, oltre al Comune di Viareggio, anche quelli di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Lucca e Pescaglia. "Ancora un evento importante sul nostro territorio - dice l’assessore allo sport Gabriele Fulvetti (in foto) -. Ringrazio l’organizzatore Paolo Pagni, il Servizio Associato di Polizia Municipale, e tutta la comunità di Fiano e Loppeglia. Sarà un’estate ricca di appuntamenti turistico-sportivi: il 16 maggio saremo coinvolti nella decima tappa del Giro d’Italia che attraverserà Monsagrati e San Martino in Freddana".

Marco Nicoli