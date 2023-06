La graduatoria per i voucher dei centri estivi

Pubblicata la graduatoria per l’assegnazione dei voucher che le famiglie potranno utilizzare per la frequenza dei propri figli ai centri estivi. Sono state in tutto 1277 le richieste. A 336 famiglie verrà subito attribuito il voucher utilizzando la somma messa a disposizione dall’amministrazione, per le restanti famiglie si attende il contributo ministeriale. 33 le richieste che non sono state accolte per mancanza di requisiti.

La graduatoria completa è consultabile sul sito del comune in home page.