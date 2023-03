La gradinata a Michelini la tribuna a Erbstein

La giunta del Comune di Lucca ha approvato la delibera con cui la tribuna e la gradinata dello stadio di Porta Elisa sono state intitolate rispettivamente al giocatore e allenatore Danilo Michelini e all’allenatore Erno Erbstein, entrambi legati alla storia della Lucchese nelle due diverse stagioni in serie A.

Danilo Michelini (1917-1983), lucchese, prima come atleta poi come allenatore, rappresenta uno dei giocatori della Lucchese più importanti della sua epoca. Nel 1933, a soli sedici anni e mezzo, esordì in B. Con i colori rossoneri, raggiunse la massima serie, affermandosi anche a livello nazionale, realizzando al primo anno in Serie A ben 16 reti, un traguardo che lo condusse fino alla convocazione nella Nazionale dove realizzò due gol al debutto.

Erno Erbstein (1898-1949) è l’allenatore che ha dato maggior lustro alla squadra di calcio cittadina, ottenendo nell’arco di soli tre anni la promozione dalla Prima divisione, alla serie A, oltre al miglior piazzamento nella storia rossonera di sempre, conquistando il settimo posto in A nella stagione 1936-37. Dopo la promulgazione delle leggi razziali del 1938, fu costretto ad abbandonare l’Italia, dove tornò alla fine del secondo conflitto mondiale stabilendosi a Torino, divenendo allenatore del Grande Torino che vinse quattro scudetti e concludendo la sua esistenza nella tragedia aerea di Superga.