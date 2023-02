"La giunta doveva dire ’no’ al ripetitore"

"Il comune doveva aderire al piano di allocazione per dire no all’installazione delle antenne ora ha pochi strumenti per opporsi!" Il gruppo di opposizione "Orgoglio comune" attacca l’amministrazione comunale per non essersi opposta all’installazione di un ripetitore previsto in località Vignole nella frazione di Diecimo. "Vogliamo ricordare - scrivono in una nota i consiglieri - che sia la normativa regionale che nazionale, facendo riferimento ai poteri dei Comuni, prevede l’adozione da parte di essi di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, per minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici e per garantire un efficiente servizio di copertura delle reti. Proprio perché tutti i Comuni, hanno l’obbligo e a nostro avviso il dovere, di informare la popolazione sulla possibilità di realizzare un piano di localizzazione di tali impianti, tre anni fa abbiamo depositato un’interrogazione a riguardo."

"La nostra istanza tuttavia - incalzano – non ha avuto soddisfacente risposta e ad oggi siamo, purtroppo, ad evidenziare che ad oggi il piano di allocazione non è mai stato realizzato da parte dell’ amministrazione. Noi siamo dell’idea- sottolineano i consiglieri di opposizione - che dato i non chiari effetti che possono avere sulla salute sarebbe stato utile tenere conto della possibilità di poter gestire ordinatamente i nuovi ripetitori perché avrebbe permesso la tutela sia dell’ ambiente che della salute dei cittadini. Cittadini che sono preoccupati e ci hanno segnalato a più riprese il problema. Ancora una volta l’amministrazione - conclude la nota - dimostra una forte mancanza di visione del futuro e ora gli strumenti che ha per evitare il tutto sono veramente molto pochi."

Marco Nicoli