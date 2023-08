La giunta dà l’ok alla scuola ‘Pia Pera‘

Altro importante passo in avanti per fare in modo che l’Istituto Comprensivo Lucca 3 di via don Minzoni a S. Anna sia intitolato alla scrittrice lucchese Pia Pera. La giunta comunale ha dato via libera alla richiesta avanzata nei mesi scorsi dallo stesso Istituto Comprensivo a maggioranza dei suoi organi collegiali. Ora l’iter prevede il passaggio dalla Prefettura essendo trascorsi meno di dieci anni dalla scomparsa della scrittrice: in questi casi è vincolante il parere del rappresentante dello Stato sul territorio comunale. Pia Pera era infatti nata il 12 marzo 1956 a Lucca dove è morta il 26 luglio 2016, è stata una scrittrice di rilievo della contemporaneità. Oltre a essere una profonda conoscitrice della letteratura russa, è autrice di numerose opere di narrativa e saggistica, le ultime delle quali dedicate al giardinaggio. Proprio a lei e allo scrittore Rocco Carbone è dedicato il libro di Emanuele Trevi "Due vite", vincitore del Premio Strega 2021.