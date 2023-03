La giovane scrittrice Ilaria Parlanti presenta i suoi due libri

Si terrà a “Villa Le Sughere”, in località Conti 15 al Marginone di Altopascio, nel contesto del salotto artistico letterario la presentazione dei due libri: un romanzo di narrativa e un libro di poesia della giovane scrittrice Ilaria Parlanti. I titoli: “La verità delle cose negate” (Arsenio Edizioni) e “Parigi è stata uccisa” (edizione Dialoghi). L’appuntamento è per venerdì 31 marzo alle 19.30. Introduce la serata con conversazione con l’autrice il professore universitario a Pisa, critico d’arte e autore di libri di poesia e narrativa Franco Donatini con l’intervento del poeta e scrittore Floriano Ansani. Ilaria Parlanti ventiseienne di Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia, ha trascorso l’infanzia e la prima adolescenza divisa tra il suo paese natale e Parigi, a causa di una “malformazione scoliotica congenita e agenesia della quinta e sesta costa” (sindrome di Jarcho-Levin), una patologia genetica rara curabile soltanto nella capitale francese. Nel 2017 è stata selezionata come autrice nell’Enciclopedia della poesia italiana contemporanea a opera della Fondazione Mario Luzi. Nel 2019 ha diretto due cortometraggi: Come un uragano senza identità e Circling paths, premiati in festival internazionali. Nel 2021 ha esordito con il romanzo La verità delle cose negate.