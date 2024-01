La Giornata della Memoria. Il ricco programma di eventi organizzato dal Comune

Un denso programma di incontri nelle scuole, proiezioni a tema, uno spettacolo e la mostra “I fantasmi di Auschwitz”.

Modo l’amministrazione comunale, in collaborazione con enti e associazioni del territorio, ha deciso tenere viva la memoria di quella che è stata una delle pagine più buie della storia dell’umanità.

Le iniziative per il 27 gennaio, Giornata della Memoria, prenderanno il via ufficialmente domani, giovedì, con l’inaugurazione alle 11, nei sotterranei di villa Bottini, della mostra dedicata alla Shoah, dove grazie al lavoro del fotografo e ideatore del progetto Fiorenzo Sernacchioli, il visitatore potrà accedere a un percorso che lo porterà al centro di ciò che furono, negli anni Quaranta del XX secolo, i campi di concentramento nazisti in Europa. La mostra resterà aperta fino all’8 febbraio in orario 9.30-17.30.

La prossima settimana, a partire da lunedì 22 gennaio e fino a sabato 27 gennaio, in collaborazione con Atvl - Associazione Toscana Volontari della Libertà Lucca, si terranno alcune conferenze nelle scuole: nei licei sulle figure di Primo Levi e Anna Frank con i professori Caterina Frustagli e Davide Fadda e negli altri istituti superiori su “Le rose di Ravensbrück”, le donne del campo di concentramento femminile posto a 90 chilometri da Berlino, con le professoresse Simonetta Simonetti e Gemma Giannini.

In collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,17, Lucca Cinema e Fondazione Banca del Monte di Lucca saranno proiettate tre pellicole a tema, con ingresso gratuito: il 25 gennaio alle ore 17.30 presso Auditorium Fondazione Banca del Monte in Piazza San Martino “La scelta di Sophie” (Sophie’s Choice) di Alan J.Pakula - USA 1982, sabato 27 gennaio alle ore 20.00 al Cinema Centrale “One Life” di James Hawes - USA 2023 e il 29 gennaio alle ore 21, sempre al Cinema Centrale “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio – Italia 2023.

Centrali gli appuntamenti per il 27 gennaio, nel giorno della ricorrenza internazionale: alle 16 a villa Bottini lo spettacolo “Il dovere di ricordare” di Alessandro Dominguez, concerto narrativo con musica e storie sopravvissute ai campi di concentramento, realizzato in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca. Alle 18 nell’auditorium dell’Agorà incontro pubblico su Primo Levi e Anna Frank con i professori Andrea Giannasi, Caterina Frustagli e Davide Fadda, in collaborazione con ATVL.