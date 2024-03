Anche a Lucca oggi si celebra la giornata del “fiocchetto lilla“ dedicata ormai da 13 anni alla sensibilizzazione e consapevolezza sui disturbi alimentari. L’associazione A.C.C.A. Lucca ODV per la Cura del Comportamento Alimentare che si occupa di prevenzione e cura dei disturbi dell’alimentazione e dell’obesità, parteciperà all’evento con una serie di iniziative mirate. I professionisti che collaborano con l’associazione parleranno nelle scuole della Provincia sull’argomento, per una sensibilizzazione e prevenzione: gli incontri con gli studenti saranno presso l’istituto scolastico Pertini e il liceo Classico Machiavelli di Lucca, la Media Piaggia di Capannori. Sempre nella giornata odierna verrà allestito un banchetto informativo dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in via Beccheria dove saranno distribuiti sul tema con informazioni sulle attività svolta. Porta Elisa sarà illuminata di lilla. La tradizionale "Camminata Lilla", marcia di sensibilizzazione in collaborazione con il Trofeo Podistico Lucchese si terrà sabato 29 giugno sulle Mura. "Il nostro scopo – dichiara la presidente Valentina Aletti, – è quello di tenere sempre ben acceso un faro su queste patologie in crescente aumento nella popolazione giovanile".

Ma.Ste.