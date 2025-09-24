La Giornata del cuore. Cardiocamper in azione. Visite ed esami gratuiti

Non più solo un giorno ma un giorno e mezzo – visto le tante richieste – per la puntata lucchese della Giornata Mondiale per il Cuore 2025 che sabato e domenica porterà in piazza – gratuitamente – mezzi e personale specializzato per visite cardiologiche con esami diagnostici, screening per epatite C e lezioni di disostruzione pediatrica.

A presentare l’iniziativa ieri nella sede della Croce Verde il vicepresidente Massimo Perna, l’assessore Moreno Bruni, e, per l’Associazione “Amici del Cuore“ il presidente Raffaele Faillace e il fondatore Leonardo Odoguardi. Mission dichiarata la prevenzione ovvero, come ha detto l’assessore Bruni, “la vera sfida e la vera cura di oggi, salvaguarda l’individuo e riduce i costi a carico della collettività“. La manifestazione patrocinata dal Comune di Lucca si svolgerà appunto il prossimo fine settimana in via delle Tagliate a Sant’anna 570 nell’area commerciale “Il Borgo“ gentilmente concessa in modo gratuita dalla signora Lucia Casali. “Quest’anno faremo ben tre lezioni di disostruzione pediatrica, molto richieste dai genitori – sottolinea Perna che ha portato i saluti del presidente Daniele Massimo Borella –. Siamo felici di presentare una manifestazione che quest’anno è cresciuta offrendo ancora più opportunità. Ringrazio gli “Amici del Cuore“e i medici che mettono al servizio della cittadinanza la loro professinalità. Grazie anche al Comune che c’è sempre“.

“Quest’anno come “Amici del Cuore“ di Lucca compiamo 40 anni di operatività – ha dichiarato Faillace – improntata sulla prevenzione e informazione cardiologica, sia in sede ambulatoriale che attraverso il cardiocamper. Un impegno offerto sempre in forma gratuita e che talvolta ha sventato il peggio. Ci è capitato infatti di chiamare d’urgenza un’ambulanza per persone che erano lì per una semplice visita“.

L’evento si terrà dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 di sabato, invece domenica solo dalle 9.30 alle 13. In particolare sia sabato che domenica si svolgeranno visite con elettrocardiogramma, con ecocardiografia, di prevenzione cardiovascolare. Le lezioni di disostruzione pediatrica (un’ora circa) saranno alle 10 e alle 16 di sabato e alle 10 di domenica. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione (per lo screening dell’epatite C non è necessaria la registrazione). Per la prenotazione basta seguire le istruzioni sul sito www.croceverdelucca.it, oppure contattare il numero 335 532 8014.

Laura Sartini