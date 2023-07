“La gestione dell’acqua torni pubblica“ La presa di posizione di Zucconi

Il tema acqua continua a tenere banco. Stavolta all’attaccco è passato l’onorevole Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia. “Torniamo alla gestione pubblica e territoriale dell’acqua. Il Comune di Lucca – sottolinea Zucconi – si riappropri, direttamente o con un partner toscano, della gestione del servizio. Ci sono tutte le condizioni per farlo e per garantire ai cittadini qualità del servizio e tariffe più basse. Nel recente Consiglio comunale aperto mi pare che sia emerso l’indirizzo di prorogare la gestione della società Geal. Io credo che tale decisione debba essere meglio riconsiderata sulla base delle seguenti considerazioni".

"Innanzitutto – sottolinea l’onorevole di FdI – segnalo che le continue proroghe poco si confanno con i principi di una sana concorrenza e finiscono per creare monopoli, cosa che è sempre opportuno evitare ad ogni livello. Il Comune faccia, per quello che è un settore essenziale, scelte ponderate e non provvisorie ma di prospettiva. Fra gli obiettivi da perseguire quindi ci devono essere quelli di far tornare la gestione dell’acqua di Lucca al Comune di Lucca, di portare alla riduzione del costo dalle bollette per i cittadini e di far sì che gli utili derivanti dalla gestione della partecipata tornino effettivamente a questi stessi cittadini. In generale appare chiaro che dopo 30 anni deve chiudersi una fase della gestione del ciclo idrico integrato: a Lucca, In Toscana, in Italia.

"All’indomani della Legge Galli del 1994, fu fatta a Lucca una scelta non condivisibile ma a quei tempi quanto meno comprensibile. Il Comune affidò la gestione del servizio ad una società mista con un partner privato - la romana Acea. Sulla carta tutto logico: i comuni mantenevano il controllo della società, il partner privato apportava competenze, professionalità, esperienze nella gestione del settore. Tutto bene, sulla carta, fino alla prima bolletta che rese chiare le direttive che muovevano peraltro legittimamente i partner privati, dalla romana Acea, alla francese Suez, alla Lyonnaise des Eaux in altre parti della Toscana. Da allora, infatti, le bollette dei cittadini e delle imprese di Lucca sono decuplicate e la Toscana è la regione italiana con le tariffe più alte".

"Nella gestione del ciclo idrico, purtroppo, i Comuni sono diventati oggettivamente marginali. Nella gestione di un bene comune si sono affermate non logiche sociali ma logiche legate spesso al mero utile economico del soggetto gestore privato. Insomma vero che il servizio è diventato più efficiente e che sono stati fatti investimenti ma vero anche che i cittadini pagano bollette 10 volte più alte, che il Comune ha un ruolo decisionale marginale e che il privato fa utili diretti e indiretti, nella gestione infra gruppo, che non hanno alcuna ricaduta sui cittadini dei territori lucchesi. Dopo 30 anni, è giunto, a mio parere, il momento di voltare pagina anche tenendo conto che la Geal ha ormai competenze e professionalità per gestire il ciclo idrico. Lucca, da questo punto di vista, è ormai autosufficiente".

"Ci sono tutte le condizioni – sottolinea l’onorevole Zucconi – perché i territori lucchesi finiscano di essere zona di conquista di grandi imprese nazionali e multinazionali che traggono profitti – alti – dalle bollette – altissime – che pagano i cittadini. Per centrare gli obbiettivi premessi l’esperienza con Geal dovrebbe quindi considerarsi conclusa; Il Comune, nella sua autonomia, decida se re-internalizzare la gestione del servizio oppure se individuare un nuovo partner. Le considerazioni vagamente campanilistiche che abbiamo recentemente ascoltate, “non vogliamo diventare fiorentini”, servono solo per acquisire un consenso facile quanto illusorio proprio perchè si basano su dati di fatto che inducono a una lettura inveritiera dell’attuale situazione. Bisognerebbe poi essere coerenti: non si vuole essere fiorentini ma allora neppure romani o francesi. Se ci sono le condizioni per essere semplicemente toscani però, tanto meglio!".

"A Lucca come in Toscana invece ci sono le condizioni per questa svolta, così come la Multiutility Toscana può essere, soprattutto se altre realtà e molti altri capoluoghi del territorio toscano la supporteranno, uno strumento di questa svolta. I risultati potranno essere non solo il mantenimento e l’ulteriore potenziamento della qualità del servizio idrico ma anche la riduzione della bollette e il reinvestimento degli utili in Toscana e nei Comuni lucchesi, a beneficio dei suoi cittadini e delle sue imprese".