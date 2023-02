La Garfagnana scopre il pittore Aladino Divani

Grazie alla Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana e alla sua presidente Ave Marchi, la Garfagnana ha scoperto di avere un eccellente pittore, finora sconosciuto ai più in Lucchesia e in Italia. Parliamo di Aladino Divani, nato a Castelnuovo il 20 aprile 1878 e scomparso a San Paolo in Brasile, a soli 50 anni, il 6 giugno 1928, che è stato pittore, disegnatore, decoratore, restauratore e insegnante. Quando era ancora un bambino, i suoi genitori emigrarono in Brasile, e la famiglia si stabilì a San Paolo. A quindici anni tornò in Italia per studiare pittura all’Istituto di Belle Arti di Firenze e al Regio Istituto di Passaglia, a Lucca. Tornato in Brasile tre anni dopo, iniziò a lavorare come designer presso la Weisflog Company e come professore di prospettiva e pittura presso la São Paulo High School of Arts and Crafts. Alternava queste attività alla pittura, prediligendo i paesaggi pittoreschi della città e dei suoi sobborghi.

Nel 1913 dipinse l’atrio, la facciata e il sipario del Teatro de Río Claro con la raffigurazione della scoperta del Brasile. Tra le altre opere degne di nota ricordiamo la decorazione della cappella dell’Istituto da Divina Provvidenza nel 1921. Effettuò restauri, come i dipinti della Igreja do Carmo nel 1924 ed eseguì disegni, come le vetrate per Vidraria Santa Marina.

Dino Magistrelli