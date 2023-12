La Fondazione Ricci omaggia Nazareno Giusti

Grazie alla collaborazione della sua famiglia, sarà realizzata a maggio 2024 a Barga, nella sede della Fondazione Ricci, una mostra dedicata a Nazareno Giusti per omaggiare i suoi studi e le sue opere dedicate alla conoscenza storica di molti eventi e personaggi che hanno caratterizzato il Novecento. A Giusti, illustratore, fumettista, giornalista, già collaboratore di numerose testate tra cui "Avvenire" e "La Lettura" del Corriere della Sera, autore di biografie a fumetti e di ben undici graphic novel, di cui due pubblicate postume, è stata dedicata una mostra lo scorso anno, promossa dal Comune di Coreglia, che ha riscosso un largo consenso di pubblico. Il padre, Massimo Giusti, nell’incontro avvenuto in Fondazione, ha donato tre opere da lasciare esposte in maniera permanente alla Fondazione Ricci.