La figura e l'opera di Romano Silva a Lucca: medievista, storico dell'arte e musicologo

Il Lions Club Lucca Le Mura organizza per oggi pomeriggio (ore 15,30 alla Cappella Guinigi, con ingresso dal giardino degli Osservanti) il convegno “La figura e l’opera di Romano Silva, medievista, storico dell’arte e musicologo”. L’iniziativa, aperta a tutti, vuole promuovere soprattutto fra studenti e docenti delle scuole superiori e medie la conoscenza di un personaggio che ha segnato la storia di Lucca, a dodici anni dalla sua scomparsa. Non una commemorazione, bensì un approccio appassionato alla conoscenza della sua opera multiforme.

Gli interventi sono affidati a relatori d’eccezione per le loro competenze e per la conoscenza del professor Silva, del quale tutti sono stati estimatori ed amici. A Iacopo Lazzareschi Cervelli è affidata l’introduzione generale agli scritti di Romano Silva, ci sarà poi il ricordo del professor Max Seidel, storico dell’arte e direttore emerito del Kunsthistorisches Institute in Florenz.

Previsti gli interventi dell’ex sindaco Alessandro Tambellini, persona dalla cultura profonda e multiforme, è stato Sindaco di Lucca per due mandati, è appassionato ed esperto di storia dell’arte Lucca affronterà un tema appassionante e poco conosciuto: “L’iconografia politica a sostegno della Libertas della Città Stato: un modello ideale di Civitas per l’Italia e l’Europa”. Il professor Umberto Sereni, già Professore Ordinario di Storia Contemporanea all’Università di Udine e autore di numerosi scritti su vari aspetti della storia del territorio lucchese e dei movimenti sociali e culturali che lo hanno attraversato. Profondo conoscitore del territorio, è stato a lungo Consigliere Provinciale e, successivamente, Sindaco di Barga per due mandati. La sua relazione si intitola: “Romano Silva: memoria e cultura di Lucca”.

L’incontro si concluderà con un brindisi offerto ai partecipanti.