La figlia di Bob Kennedy a Palazzo Orsetti . Gli studenti della Pascoli prendono la parola

ll sindaco Mario Pardini e l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata hanno accolto a Palazzo Orsetti una delegazione di 20 bambine e bambini delle classi terze e quinte della scuola primaria Giovanni Pascoli, accompagnati da Kerry Kennedy (figlia di Bob Kennedy), scrittrice e presidentessa onoraria dell’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia e dalla figlia Cara Kennedy Cuomo, dalle insegnanti e dalla dirigente scolastica Dora Pulina e dai genitori. I bambini hanno presentato al sindaco alcune richieste riguardanti il percorso di educazione ai diritti umani e educazione civica svolto con RFK Italia durante quest’anno scolastico. In particolare, hanno richiesto l’installazione di un gioco inclusivo per bambini con disabilità in uno dei parchi cittadini e uno spazio ricreativo per anziani per contrastare la solitudine. In seguito, il sindaco Pardini ha condotto personalmente una visita guidata di Palazzo Orsetti accompagnando Kerry Kennedy e gli studenti. L’evento ha seguito quello “La lotta alla mafia da Robert F. Kennedy al maxi processo dell’Ucciardone”, un dialogo aperto in San Francesco in occasione del 32 esimo anniversario della strage di Capaci, con Pietro Grasso.