La “Festa del Tordello“ compie 30 anni Oggi e domani serate da non perdere

Torna la “Festa del Tordello“ a Sant’Angelo in Campo, nell’ormai famosa struttura paesana gestita dal Gruppo Attività Sant’Angelo. I volontari si chiedevano perché tutte le loro feste almeno le più recenti avessero un numero di edizione mentre il “Tordello“ no. Per scoprirlo, si sono rivolti a Oriano Landucci che dopo alcune ricerche ha comunicato loro che siamo alla 30ª edizione della “Festa del Tordello“ nata proprio nell’agosto 1993: allora si chiamava la “Festa di chi resta”(rispetto a chi se ne andava in vacanza) e venivano serviti tordelli e zuppa. Come da tradizione, visto che la zuppa ha preso una strada tutta sua, il paese di Sant’Angelo ha aperto ieri sera i cancelli per la “Festa del Tordello“ che prosegue anche oggi e domani. Dunque il Tordello sarà il re delle serate. Rigorosamente fatto a mano dalle donne del paese, alcune più in su con gli anni ma che hanno tramandato ai più giovani la ricetta di questo piatto tradizionale lucchese. Non mancherà la carne alla brace, galletti, salciccia, rosticciana, contorni vari, vino, birra cocktail e torte con i becchi. Stasera musica con il DJ Gutyerrez Sanchez, domani serra con Emiliano Geri noto DJ e speaker di Radio Toscana.