La festa del 25 Aprile "Un’occasione per riflettere insieme sul valore della libertà"

Celebrato ieri mattina in centro l’anniversario della Liberazione. In Cortile degli Svizzeri una cerimonia molto sentita e partecipata davanti a un folto pubblico. Le celebrazioni, aperte da gonfaloni e labari, sono state organizzate dalla Prefettura, dalla Provincia e dal comune di Lucca, in collaborazione con le associazioni della Resistenza, combattentistiche e d’arma. Dopo gli onori al gonfalone di Stazzema, medaglia d’oro al valor militare, e al prefetto di Lucca, Francesco Esposito, la cerimonia dell’alzabandiera e l’inno nazionale. Quindi gli interventi, a cominciare da quello della presidente dell’Associazione Toscana Volontari della Libertà, Simonetta Simonetti, poi del sindaco Mario Pardini e del presidente della Provincia, Luca Menesini.

Simonetta Simonetti si è rivolta in particolare ai giovani: “Il 25 aprile non è una parata, è un giorno storico che parla della liberazione dal regime fascista grazie alla Resistenza. Un moto del popolo che si è unito per la libertà. Il 25 aprile va festeggiato senza se e senza ma, non può essere oggetto di controversie. Non posso permettere che questa memoria venga calpestata, cancellata e sminuita nel suo significato e ridotta solo a una data sul calendario o un giorno di vacanza. La parola liberazione se ne porta dietro un’altra, meravigliosa, che allora ci fece toccare il cielo con un dito: libertà. Il 25 aprile non si tocca”.

Da parte sua il sindaco Pardini, ha sottolineato che “celebrare la Liberazione significa ricordare le donne e gli uomini della Resistenza che, insieme alle forze Alleate, contribuirono alla riconquista della libertà attraverso la lotta al nazifascismo. I grandi risultati della Resistenza sono stati, secondo Norberto Bobbio, la caduta della dittatura fascista e la nascita della Costituzione. Non possiamo e non vogliamo dimenticare l’impegno di tutte quelle forze che contribuirono alla liberazione e alla pace. Ci auguriamo che il 25 aprile sia memoria storica e occasione di riflettere sul grande valore della libertà, patrimonio di tutto il nostro Paese“.