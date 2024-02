La Ego Women Run si fa solidale. Marcia rosa contro i femminicidi

L’anno scorso fu raggiunto il record: oltre 700 partecipanti alla Ego women run 2024, la passeggiata non competitiva lungo il parco fluviale, in calendario per il 24 marzo, ritrovo all’Ego Park in via per Sant’Alessio alle 8.30, partenza alle 9. Due i percorsi, da 6 oppure 10 chilometri con l’opportunità di farsi bene e far del bene: il ricavato della vendita dei pettorali (15 euro) sarà a favore delle Associazioni Luna Onlus e Silvana Sciortino, rispettivamente dedite a proteggere la donna e i suoi figli dalla violenza domestica e non solo e alla prevenzione e cura del tumore al seno. Un evento che fa incontrare le donne e che, anche nel corso della presentazione di ieri al Centro Ego, proprio per questo assume un valore in più: in ricordo di Maria Ferreira e delle vittime di femminicidio è stato osservato un minuto di silenzio.

Tante le collaborazioni attive: oltre alla felice partnership con Lucca Marathon e la “Lucchesina”– quest’ultima si vestirà di rosa come ha annunciato il presidente Francesco Rosi – c’è quella con Anpana che lancia la “Zam-peggiata rosa”. Le partecipanti alla Ego Women Run potranno possono regolarmente iscrivere anche i loro “pelosi” con tanto di pettorali e la certezza di ricevere tutte le necessarie attenzioni.

In più il Centro Culturale Compitese e l’Antica Mostra Delle Camelie hanno voluto donare una camelia per l’Ego Park, sede di partenza della manifestazione, e dove già è stata collocata la simbolica “panchina rossa”. Durante tutta la storica manifestazione sarà possibile iscriversi alla corsa acquistando i pettorali all’entrata, ma si possono acquistare anche ai centri Ego Wellness Resort di Sant’Alessio, Ego City Fit Lab di Via Carlo Del Prete, lo Shop Ego di Via Buia a Lucca, all’ingresso dell’Antica Mostra delle Camelie e anche online su www.endu.net.

Si conferma anche quest’anno la partecipazione dell’Atelier Damiano Carrara grazie alla particolare sensibilità verso l’iniziativa della general manager Chiara Maggenti. Sarà donata una simbolica creazione pasticceria ispirata alla Ego Women Run.

“Una bellissima iniziativa che unisce felicemente socialità e sport all’aria aperta, connubio perfetto“, ha sottolineato nell’occasione l’assessore allo sport Fabio Barsanti.

Laura Sartini