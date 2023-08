La Ego Wellness ricerca un addetto commerciale e assistenza clienti

1Ego Wellness da 40 anni presente su Lucca con le proprie strutture di eccellenza nei servizi fitness e benessere, ricerca e seleziona una addettoa Commerciale e assistenza clienti per il proprio Resort. La figura, inserita in un contesto di team, in un ambiente dinamico e assolutamente stimolante, avrà come obiettivo di assistere gli ospiti ed i potenziali clienti nella scelta del proprio percorso di benessere tramite la promozione e la vendita dei tantissimi servizi offerti dal centro Ego. Il tutto all’insegna di una customer experience di eccellenza.

"Se sei una persona dalla spiccata attitudine all’accoglienza e alla relazione, alimentata da genuino entusiasmo e passione per il fitnesswellness a 360°, candidati subito per questa opportunità! Completano il profilo empatia, capacità organizzativa, orientamento al lavoro di gruppo e per obiettivi".

La mancanza di precedenti esperienze nel settore fitnesswellness non preclude l’accesso alla selezione. Contratto di lavoro proposto: tempo pieno, tempo indeterminato, apprendistato.