La doppia rotonda diventa realtà Variante urbanistica verso l’ok Lavori al via nei prossimi mesi

Ci siamo. Si chiude nel consiglio comunale del prossimo 26 aprile l’iter sulla variante urbanistica per la doppia rotatoria alle intersezioni tra le vie della Madonnina a Lunata, Pesciatina e dell’Ave Maria. L’opera, attesa da decenni, nella seconda metà del 2023 vedrà la partenza dei lavori. All’ordine del giorno della seduta consiliare ci saranno la variante urbanistica, il progetto di fattibilità tecnico-economica della rotonda e le controdeduzioni alle osservazioni (in tutto sei) pervenute dai cittadini, già approvati dalla giunta. Il percorso per la costruzione di una delle più importanti opere infrastrutturali a Capannori negli ultimi anni, per la quale l’amministrazione Menesini ha stanziato 530mila euro, proseguirà con la stesura del progetto definitivo-esecutivo e successivamente con l’appalto.

L’apertura del cantiere è prevista nella seconda metà del 2023. "La prossima conclusione dell’iter urbanistico ci consentirà di compiere un ulteriore e importante passo avanti verso la realizzazione di un’opera molto attesa e strategica per il nostro territorio, che rappresenta l’ultima tappa del progetto generale finalizzato all’eliminazione totale dei semafori lungo la via Pesciatina – affermano l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e l’assessore all’urbanistica, Giordano Del Chiaro-. Il progetto della doppia rotatoria è stato oggetto di una nuova variante urbanistica per andare incontro alle esigenze e alle richieste dei cittadini le cui proprietà sono interessate dall’importante nuova infrastruttura stradale e adesso l’iter nei prossimi giorni giungerà a conclusione consentendoci di realizzare il progetto definitivo-esecutivo per poi dare il via alle procedure di gara. Il nostro obiettivo è iniziare i lavori nella seconda metà del 2023. Si prevede anche di trasformare in parcheggio pubblico l’attuale parcheggio privato dell’istituto di credito, garantendo così un maggior numero di posti auto a servizio delle attività della zona. Inoltre sarà realizzato il collegamento fra la pista ciclabile di via della Madonnina e via dell’Ave Maria. Con quest’opera si realizza il completamento del sistema viario, con i rondò di località Papao e della frazione di Zone.

Massimo Stefanini