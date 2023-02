La donazione della famiglia Poschi Meuron

Una cerimonia intima, quasi un incontro tra amici, per ricordare con un piccolo gesto di solidarietà la figura di Luca Poschi Meuron, scomparso poco più di 2 mesi fa. L’ingegnere, come lo

chiamavano tutti. Per ricordare la sua memoria, la famiglia ha deciso di donare alcuni oggetti personali alla cooperativa Nanina, che provvederà a destinarli a persone in difficoltà e che ne hanno bisogno.

Si tratta di una bicicletta elettrica a tre ruote – che Poschi Meuron ha utilizzato, ultranovantenne, fino a quando le sue condizioni glielo hanno permesso – un letto ospedaliero, un deambulatore, una carrozzina e una comoda per casa. La consegna si è svolta in piazzetta dei Cocomeri, davanti a parenti e amici stretti. Quello era il centro di un microcosmo che ricorreva sempre durante le sue uscite quotidiane: l’edicola, il bar, il negozio di alimentari, la panetteria: tutti luoghi che l’ingegnere era solito frequentare e dove era ormai diventato popolare. Non ha voluto mancare l’ex sindaco Alessandro Tambellini, compagno di tante battaglie a difesa dell’ambiente.

“Sono felice di partecipare a questo commosso ricordo dell’amico Luca – ha detto Tambellini -, un uomo di grandi valori, un vero anticipatore rispetto ai temi legati all’ambiente“. Il ringraziamento anche da parte di Pilade Ciardetti, presidente della cooperativa Nanina, che ha ricordato il grande impegno a fianco di soggetti svantaggiati, vulnerabili e a rischio esclusione sociale.