La diocesi di Lucca riflette sull’ambiente: iniziativa ecumenica internazionale

"Che la Giustizia e la Pace scorrano" è il tema scelto per l’iniziativa ecumenica internazionale "Il Tempo del Creato", iniziata ieri nella Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, e che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi. È un’occasione per riflettere, anche sul piano locale, su tematiche ambientali grazie a confronti, dialoghi ma anche con esperienze, curate e promosse dagli Uffici pastorali della Diocesi in collaborazione con altri soggetti. La prima iniziativa si svolge oggi, sabato, alle 17.15 nel Salone dell’arcivescovato di Lucca (Piazzale Arrigoni, 2), alla presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti, per un dialogo con gli scout e altre realtà del territorio. Poi il 10 settembre ci sarà una giornata all’Alpe di S. Antonio con l’Azione cattolica per camminare ed immergersi nella natura. Della cura del mare si parlerà con un incontro 17 settembre a Viareggio. Il 23 settembre a Castelnuovo Garfagnana si parlerà di Economia civile. Il 4 ottobre laboratori con le scuole, per fasce di età, nella città di Lucca. Maggiori dettagli sul programma presto su www.diocesilucca.it. Per partecipare: [email protected]