La denuncia dei Comitati: "Intervento a Lucca e riabilitazione a Barga"

Pazienti operati a Lucca e spediti a Barga per la riabilitazione. Sarebbe questa la prassi dei degenti del San Luca, data l’assenza di un reparto ad hoc e degli otto posti letto previsti su carta prima della costruzione del nuovo ospedale. Un dislocamento che implica tutta una serie di disagi – logistici, economici e psicologici – per i parenti, costretti a macinare chilometri per andare a trovare i propri cari. È quello che emerge dalle testimonianze rilasciate proprio da alcuni di loro ai banchetti che promuovono la raccolta firme per il referendum consultivo sulla sanità, con lo scopo di rivedere l’assetto del Servizio regionale incentrato su tre mega Asl.

"Una nostra amica è stata operata a Lucca e poi mandata a fare la riabilitazione a Barga - raccontano due donne -. Per noi che non abbiamo la macchina, andarla a trovare per farle un po’ di compagnia e darle assistenza è un grosso problema: con il pullman ci mettiamo un’ora e mezzo all’andata e al ritorno. È vergognoso perché avere il servizio a Campo di Marte sarebbe stato molto più agevole per noi lucchesi".

Ma anche quando gli spostamenti possono avvenire con i propri mezzi, la distanza si fa comunque sentire.

"In macchina sono 40 minuti ad andare e altrettanti a tornare – è il racconto di un altro ragazzo -. Per me il fatto che mia nonna fosse stata mandata a Barga è stato un problema perché, a causa del lavoro, non sono riuscito ad andare a trovarla spesso. Soprattutto per le persone di una certa età avere compagnia è fondamentale, se fosse rimasta a Lucca tutti noi parenti saremmo riusciti a passarci più tempo insieme".

Non sono le prime denunce di criticità legate all’ambito sanitario. Nei mesi scorsi già diversi pazienti avevano segnalato tagli a servizi e sussidi, cui fa capo un’endemica carenza di personale. Motivi, questi, che hanno spinto al momento circa 20mila persone – l’obiettivo sono 30mila entro il 15 ottobre – ad aderire alla raccolta firme promossa dal comitato referendario.

"A Lucca mancano tra gli 80 e i 90 posti letto, compresi gli 8 della riabilitazione: il 70 per cento dei pazienti spediti a Barga è lucchese, per lo più anziano. Mentre la politica continua a parlare di fantomatiche case di comunità, sono le famiglie a farsi carico delle spese economiche e dell’impatto fisico e psicologico di quei pazienti che vengono mandati altrove, o spediti a casa, anche se non ancora stabilizzati. Gli infermieri che fanno assistenza domiciliare sono solo sei, uno nel centro storico. A fronte di nove destinati alla centrale operativa territoriale. È necessaria una razionalizzazione delle risorse, dato che non sono poche: per il prossimo quinquennio 8 miliardi".

Chi volesse aderire alla raccolta firme, potrà farlo – oltre che all’Urp – il 29 settembre alla fiera di Borgo Giannotti dalle 15,30 alle 19.

Jessica Quilici