La Croce Rossa torna al Susie Clark

La Croce Rossa di Bagni di Lucca ritorna alle origini nella sede storica del Poliambulatorio Susie Clark, dove era stata insediata dagli anni ‘60 al 1988. Firmata una convenzione tra l’azienda Usl Toscana Nord Ovest, proprietaria dell’immobile, e il Comitato locale del sodalizio per il trasferimento in quella sede delle attività della Croce Rossa, anche al fine di ampliarne i servizi con altre funzioni sociali e socio sanitarie. La Croce Rossa, lascerà libero l’edificio ex scuola Matteo Trenta di via Roma, di proprietà comunale, per ritornare nel Poliambulatorio di via Letizia. L’ Azienda Sanitaria ha ceduto al sodalizio il Susie Clark in comodato d’uso gratuito, il trasferimento si completerà nel giro di un anno. Il Comune ha allo studio un utilizzo alternativo della struttura dismessa. L’accordo è stato presentato presso la Sala Corsi dal presidente del comitato locale Moreno Fabbri insieme all’assessore Maria Barsellotti e all’ingegner dell’Asl Nicola Ceragioli.

"Avevamo bisogno di una nuova sede, - ha spiegato Fabbri - qualcosa di più funzionale e di più ampio respiro, per continuare a sviluppare adeguatamente l’impegno per la popolazione. Il progetto era sul tappeto dal 2016, poi c’è stata una battuta di arresto per la pandemia. Oggi siamo soddisfatti, in quanto la nuova consentirà anche il superamento delle barriere architettoniche." "Nel giro di un anno - ha ricordato l’ingegner Ceragioli – a Bagni di Lucca sono state inaugurate due situazioni importanti dal punto di vista socio-sanitario: la Casa della Salute a Fornoli ed ora la nuova sede concessa alla Croce Rossa".

Marco Nicoli