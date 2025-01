La Croce Rossa è in lutto. Morta la crocerossina Patrizia

Croce Rossa in lutto, addio all’Infermiera Volontaria Patrizia Genovesi. La Crocerossina aveva prestato servizio in Iraq e, per anni, si è occupata del servizio prelievi. Le Infermiere Volontarie dell’Ispettorato di Lucca annunciano con profonda commozione e tristezza la scomparsa di Sorella Patrizia Genovesi (nella foto) che sabato, all’età di 76 anni, ha raggiunto la casa del Padre.

Sorella Genovesi, premiata lo scorso giugno con la più alta onorificenza della Croce Rossa Italiana, ha prestato servizio in Iraq e ha dato, per numerosi anni, un contributo prezioso al Comitato per la nascita - e il successivo sviluppo - del servizio prelievi.

“Nel suo impegno come Infermiera Volontaria - ha commentato l’Ispettrice, Sorella Barbara Russo - Sorella Genovesi ha rappresentato un esempio luminoso di coraggio, altruismo e speranza per chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Piangiamo la scomparsa di una donna straordinaria, una Crocerossina che ha dedicato, fino alla fine, la sua vita al servizio degli altri con infinita dedizione, professionalità e amore”.

Il Corpo delle Infermiere Volontarie, il Consiglio direttivo, il personale dipendente, il personale volontario e il Corpo Militare della Croce Rossa del Comitato di Lucca si uniscono al dolore della famiglia. Le esequie verranno celebrate domani 7 gennaio alle ore 15 alla chiesa dell’Arancio.