La Croce Rossa è fratellanza. E nasce il diario della gentilezza

Nel mese di ottobre del’anno scorso le classi 5° e 5B della scuola Primaria di Pieve S.Paolo, hanno partecipato al progetto denominato “Il Diario della Gentilezza”, in cui i Volontari della Croce Rossa Italiana della città di Lucca, per sei mesi, hanno accompagnato gli alunni nel loro percorso di crescita e sviluppo. Si sono svolti incontri mensili, ciascuno dei quali è stato aperto da una storia edificante e da un progetto da compiere. I singoli progetti hanno consentito loro di divertirsi ed imparare, approfondiranno tematiche importanti come la cultura della gentilezza e la cura verso il prossimo e l’ambiente.

Anche familiari ed insegnanti sono stati invitati a partecipare, soprattutto nella realizzazione dei percorsi più complessi e nella lettura delle storie in esso contenute. I bambini che hanno completato il progetto hanno ricevuto a fine mese un premio o ricompensa stabilito insieme ad un adulto, per rinforzare la motivazione al compimento dei progetti e all’attenzione verso i gesti gentili. Per diffondere la pratica della gentilezza fin dalla più tenera età, la Croce Rossa Italiana, ha ideato uno strumento che avesse a cuore il valore dell’ impegno verso il prossimo e che avesse anche un cuore per rispondere alla naturale e meravigliosa esigenza affettiva che ogni essere umano conserva. Da questo proposito nasce il “Diario della Gentilezza”: uno strumento quotidiano che, attraverso piccoli gesti e riflessioni da condividere, accompagni la grande sfida educativa degli adulti e il percorso di sviluppo dei bambini. I due grandi obbiettivi del diario della gentilezza sono:

Seminare il seme della bontà lungo il percorso di crescita dei bambini e supportare l’impegno dei piccoli lettori attraverso un percorso a tappe, sereno ed emozionante!

Le classi 5A e 5B della Primaria di Pieve S.Paolo si sono messe in gioco! Questi sono alcuni giochi che la Croce Rossa ha inventato per far capire che anche delle piccole azioni possono farci essere più gentili: 1. Mai giudicare un libro dalla copertina. 2. Divertiamoci con la raccolta differenziata. 3. Lotta al bullismo attraverso la gentilezza: non bullizzare perché una persona ferita non può più tornare come prima. 4. Sempre più in alto. 5. Pronto? C’è un’emergenza: per ogni difficoltà chiamare il 112. 6. Lavorare in squadra trovando i punti in comune.

Tra le insegnanti coinvolte nel progetto “Diario della Gentilezza” Elena Pratelli esprime la propria riflessione: “Sono insegnante da 40 anni nella scuola primaria. Ho partecipato a molti progetti con le classi e devo dire che questo percorso è stato il migliore che ho osservato. Per la continuità, per la tipologia degli esercizi svolti nei vari laboratori. Attraverso il gioco gli alunni hanno appreso messaggi importanti“.