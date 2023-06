“La coscienza di Zeta“ Vince il polo Fermi Giorgi

Il Gruppo Lactalis in Italia - da sempre a fianco dei territori e delle comunità in cui opera – annuncia i vincitori del progetto “La coscienza di Zeta”: gli studenti dell’Istituto Superiore “Polo Fermi Giorgi” di Lucca per un piano di riqualificazione del nuovo cortile della scuola. Anche quest’anno La Coscienza di Zeta rende gli adolescenti attori protagonisti di un progetto voluto e organizzato interamente da loro. L’edizione 20222023 ha chiesto loro di cimentarsi in una proposta di riqualificazione del proprio territorio in ottica ambientale e sociale. In tutta Italia oltre 150 adolescenti hanno preso parte all’iniziativa, in collaborazione con l’associazione non profit “Laboratorio Adolescenza”.

L’idea vincente proposta dai ragazzi dell’Istituto Superiore Polo Fermi Giorgi è nata dalla volontà di riqualificare un’area della scuola che potesse ospitare non solo studenti e insegnanti, ma anche la comunità locale. Uno spazio inutilizzato diventa dunque un luogo di incontro da vivere insieme, dando nuovo valore al patrimonio edilizio e sociale. Gli studenti dell’Istituto hanno anche realizzato un video in cui mostrano il cortile e presentano il proprio progetto, mostrando le aree da riqualificare. Fra gli interventi previsti nel progetto vi sono nuove aree con panchine e tavoli e un percorso botanico con una funzione didattica, aperto ai cittadini e accessibile a tutti i cittadini.

Gli studenti dell’Istituto hanno infatti dimostrato il loro impegno nel creare un luogo quanto più inclusivo possibile, prevedendo l’installazione di una passerella che garantisca un accesso sicuro anche alle persone con disabilità. Un luogo in cui la comunità potrà riunirsi, trascorrendo del tempo all’aria aperta. Inoltre, per completare la riqualifica del cortile, si prevede la sostituzione della pavimentazione, la costruzione di muretti che delimitino le diverse aree del cortile e la realizzazione di un impianto di irrigazione, necessario per mantenere il giardino sempre curato. Infine, gli studenti avranno anche la possibilità di accedere ad un percorso botanico, imparando a prendersi sempre più cura dell’ambiente. “Siamo lieti di premiare gli studenti dell’Istituto Fermi di Lucca per un progetto che connette la comunità e promuove l’inclusione sociale. Le persone ed il territorio costituiscono i cardini su cui Lactalis orienta il proprio quotidiano impegno e siamo lieti di poter contribuire alla rigenerazione di un’area trascurata destinata ai giovani - afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public Affair di Lactalis Italia.