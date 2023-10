La corsa per Palazzo Ducale. Centrodestra con Pardini. Centrosinistra ancora incerto

L’investitura, ma era nell’aria, è arrivata dall’incontro tenutosi martedì sera in Confcommercio: il sindaco di Lucca Mario Pardini avrebbe, parole del collega di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, tutte le carte per concorrere alla presidenza della Provincia. Il primo cittadino della perla della Versilia, nella circostanza, non ha escluso nulla, nemmeno un appoggio dei suoi consiglieri a Pardini, visto che le probabilità che si voti con il suffragio universale sono ormai ridotte a zero.

E dunque, a eleggere il successore di Luca Menesini a Palazzo Ducale saranno ancora una volta (forse l’ultima) i consiglieri comunali di tutta la provincia e non i cittadini, presumibilmente tra dicembre e fine febbraio prossimi. Per essere eletto, a Pardini non basterebbero però i voti del centrodestra (che amministra un numero esiguo di Comuni), ma dovrebbe allargare la sua base elettorale verso il terzo polo o i civici che popolano molte assisi comunali anche dalle nostre parti.

Solo unendo i voti di quell’area politica, il sindaco di Lucca può strappare la Provincia al centrosinistra che l’amministra dagli anni ‘90 del secolo scorso. Un’era geologica fa. L’operazione non è semplice e il quadro è ancora molto incerto, ma per farsi un’idea di cosa potrà succedere è bene non distogliere l’occhio dalle dinamiche fiorentine. Nel capoluogo di regione, infatti, è in piena corsa la lotta per il successore di Nardella e dalle parti del Pd si sta facendo carte false per ottenere il consenso anche del terzo polo e segnatamente di Renzi. L’operazione potrebbe inquadrarsi in un ambito più ampio, anche in vista delle Regionali 2025 e in quel caso l’ipotesi che il terzo polo possa appoggiare su Lucca un candidato del centrodestra appare in salita.

Oltretutto, a destra la Lega, ora, scalpita per evitare alleanze, in vista delle Europee, con i centristi, rivendicando lo spazio elettorale lasciato sguarnito da Fratelli d’Italia, sempre più schiacciata verso posizioni moderate. Se a questo si aggiungono, sempre in casa Lega, le dure contrapposizioni in salsa viareggina con Del Ghingaro, si capisce che il quadro (comunque in bilico per pochi voti) è tutt’altro che semplice e Pardini è chiamato a un duro lavoro di cucitura.

Non è semplice neppure la scelta per il centrosinistra: con Menesini fuori gioco e impegnato nel far quadrare il cerchio su Capannori – dove ci sono tre che rivendicano la sua eredità per le comunali, ovvero Giordano Del Chiaro, Matteo Francesconi e Davide Del Carlo, e dove alcune tensioni iniziano a affiorare – le attenzioni sono rivolte sulla sua vice a Palazzo Ducale, ovvero il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio. Sarà lei a provare a raccogliere il testimone? Possibile, ma non è da escludere anche un nome a sorpresa, destinato a sparigliare i giochi e a cementare l’alleanza tra terzo polo e Pd di cui sopra.

E in quel caso chi meglio di Marco Remaschi potrebbe fare al caso? Al netto delle dure contrapposizioni con l’ex senatore Marcucci, il sindaco di Coreglia, oltre a avere il profilo giusto, potrebbe sancire l’alleanza e poi, nel momento in cui l’elezione dovesse tornare a suffragio universale, essere confermato ma anche scaricato dal Pd a favore di un proprio candidato. Tanti gli scenari, poche le certezze, ma i tempi del voto stanno per arrivare.

Fabrizio Vincenti