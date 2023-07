La corsa a Capitale della cultura ”Il Comune sta facendo sul serio“

"Il Comune di Lucca mette le carte in tavola e dimostra di voler fare sul serio rispetto alla sfida più lungimirante e al tempo stesso ambiziosa, quella per diventare Capitale della Cultura 2026". Lo dice Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli di Italia. "Fa sul serio – prosegue – perché si affida alla professionalità di chi ha già vinto altre contese analoghe, perché intende essere inclusivo verso altri territori, perché ha intenzione di coinvolgere tutte le realtà culturali e tutte le categorie socio-economiche della città. Ma se Lucca è pronta, lo sono gli altri comuni della provincia o la Provincia stessa? Ma, soprattutto, è pronta la Regione?".

Fantozzi poi aggiunge: "Nei prossimi giorni in Consiglio regionale voteremo il Piano di Sviluppo Regionale e il Bilancio di Previsione finanziario. Due documenti che si presentano come onnicomprensivi, rassicuranti, con argomenti narrativamente spalmati su differenti categorie di intervento o voci di spesa per non far scorgere un quadro di insieme poco rassicurante. La Corte dei Conti avanza ombre sulla gestione da parte della Regione delle partecipate e sui mutui per la sanità. Le categorie economiche chiedono una decisa assunzione di responsabilità e un cambio di passo su temi centrali quali gestione dei rifiuti, trasporti e infrastrutture, senza dimenticare il Pnrr, una maggiore facilità di accesso al credito e una decisa lotta alla burocrazia che ingessa e rallenta. Il pil non riparte in maniera adeguata, ed evidentemente l’afflusso di risorse derivante dalle situazioni eccezionali degli scorsi anni non è stato ben investito. Ormai siamo a metà mandato di Giani e anche questioni centrali per il territorio lucchese, nonostante l’impegno della Giunta Pardini, restano indietro per il poco impulso dato dalla Regione. Pensiamo agli assi viari. E poi manca una visione che veramente possa consentire di sfruttare appieno tutte le potenzialità della nostra Regione. Non si riesce a capire per esempio quanto il turismo può essere centrale anche per le aree interne e i comuni più piccoli, che rappresentano la maggioranza del territorio. Quanto la riqualificazione o la costruzione di impianti sportivi possa candidare la Toscana a organizzare grandi eventi e a fare del turismo sportivo un volano economico potenzialmente imponente. Quanto le giovani generazioni possano diventare alfieri della ricostruzione di relazioni distrutte dal Covid e protagonisti di una nuova idea di cittadinanza".