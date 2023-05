“La contessa“ Un nuovo sonetto di Alessandro Meschi

LA CONTESSA

Vien dal mi’ bottegaio a fa’ la spesa,

e ‘un si pole fa’ a meno di notalla:

è ‘na sposa matura che ‘un s’è aresa,

co’n davanzale enorme che ni balla.

C’ha vel far “impettito” da badessa,

di velle che si leggan ne’ romanzi,

e io n’ho messo un nome da contessa:

per me è “Poppea Zinnoni in Tettamanzi”.

‘Un si pole mia fa’ de’pparagoni

con vella tabaccaia di Fellini,

che aveva du’ coomeri palloni,

ma anche Poppea ‘un c’ha mia du’ gingillini!

Con ve’ ‘ssu strabordanti mammelloni

c’è ‘i ristio ni si stiantino ‘ggancini.