La comunità piange Donaldo Tovani

Si è svolto ieri nella pieve di San Pietro a Piazza al Serchio il funerale di Donaldo Tovani, prematuramente scomparso all’età di 69 anni in seguito a malattia, una persona conosciuta e stimata, molto noto in Garfagnana e non solo, come Dj, a cominciare dagli anni ‘70-‘80, ma ancora attivo fino a pochi mesi fa, con i nomi d’arte di “Toty“ e “Donald Savage“. Tanti lo ricordano a rallegrare le serate e fare divertire giovani e meno giovani alla discoteca “Blue moon“ e a “Radio Nord Garfagnana“ a Piazza al Serchio. Lascia nel dolore la moglie Caterina, le figlie Alice e Greta, il fratello Alvaro, la sorella Mirella e tutti gli altri suoi parenti, amici e paesani. Numerose le testimonianze e i ricordi sui social da parte dei suoi tanti fan musicali, che comprendono un paio di generazioni. Su Facebook un suo compagno di lavoro di tanti anni fa lo ricorda: "Eravamo dei ragazzini quando andavamo a lavorare alla Erco a Pieve Fosciana e in quell’ambito ci siamo conosciuti meglio, anche se eravamo nati in paesi vicini. Buon viaggio Toti".