La comunità parrocchiale ci riprova Un’altra cena per sostenere l’opera delle suore di Santa Gemma

Non si lascia, si raddoppia. Per una scommessa da vincere. La comunità parrocchiale di Santa Gemma ci riprova e si unisce per una nobile causa: una serata benefica per sostenere le suore che a Segromigno, nel capannorese, sono state vittime di un furto dell’incasso della loro recente cena di beneficenza.

Come si ricorderà, accadde la sera del 7 luglio quando qualcuno si introdusse nello studio trafugando la cassetta delle offerte: in totale circa 3.500 euro. I proventi sarebbero dovuti servire a iniziare la ristrutturazione della Casa Nativa della Santa lucchese a Camigliano. Una delusione ed una amarezza enormi per le religiose.

Anche i semplici cittadini rimasero molto scossi.

Dopo l’iniziale comprensibile scoramento i volontari vogliono riprovarci e aiutare le suore, conosciute per il loro impegno incessante nel supporto dei più bisognosi in particolare nella casa di accoglienza e accompagnamento di donne e bambini in difficoltà.

Tuttavia, la comunità parrocchiale non si è lasciata abbattere e si è immediatamente mobilitata per organizzare una cena speciale, al fine di sostenere le sorelle e le loro attività. L’evento si svolgerà martedì 25 luglio nell’area sagra di Segromigno Monte. Tutti i proventi dell’intera serata saranno destinati alle suore per un progetto più ampio di riqualificare la casa nativa di Santa Gemma a Camigliano per scopi sociali.

Don Damiano Pacini, parroco della comunità, ha parlato di una grande occasione per dimostrare la solidarietà a chi lavora e si impegna per gli altri e per riconoscere il valore del loro operato.

"Siamo certi che, con l’appoggio generoso di tutti i presenti – ricorda il sacerdote - riusciremo a rialzare il morale alle suore dopo questo triste episodio e a fornire loro i mezzi necessari per continuare la loro missione di amore e di aiuto verso il prossimo. Tutti sono invitati a partecipare a questa serata di solidarietà e speranza.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si prega di contattare entro il 21 luglio: Maria Pia 3929446274, don Damiano 3336348358. La generosità va oltre anche ai fatti di cronaca: la speranza è di raccogliere fondi necessari agli scopi umanitari prefissati malgrado il furto subito.

Massimo Stefanini