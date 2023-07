La Combriccola presenta "Io ni farei un monumento!" al Centro Culturale Compitese

Stasera alle 21,15 sul palco del Centro Culturale Compitese (via Fonda 1, Pieve di Compito) va in scena il nuovo spettacolo vernacolare lucchese della compagnia teatrale “La Combriccola”, dal titolo “Io ni farei un monumento!”, che ha debuttato solo pochi giorni fa al Teatro Puccini di Altopascio. Marco Nicolosi - attore, regista e commediografo - torna quindi con una nuova commedia ambientata ai giorni nostri, dove alcuni paradossi della società in cui viviamo coinvolgeranno loro malgrado i personaggi di questa storia. La compagnia, fondata nel 1992, nasce anche a seguito del successo delle zingaresche, che lo stesso Centro Culturale metteva in scena negli anni ottanta.